Бразильский гонщик получил переломы обоих ног во время заезда

Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди попал в аварию и получил тяжелую травму во время квалификации первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бельгии, сообщает «Советский спорт».

По информации Motorsport, Фиттипальди был госпитализирован после того, как потерял контроль над своим автомобилем и врезался в защитное ограждение на повороте Eau Rouge на легендарной трассе «Спа-Франкоршам».

Отмечается, что 21-летний бразилец с большой долей вероятности сломал обе ноги в результате аварии.

Пьетро Фиттипальди является внуком двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди.

Ранее сообщалось, что российский гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин, который выступает за команду «Уильямс», был оштрафован судьями FIA за аварию на Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

VIDEO: Fittipaldi big crash in Qualifying. He hit the tire barriers hard at Eau Rouge. #6hSpa pic.twitter.com/cjI6YhNeIY