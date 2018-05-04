Путин посетит матч открытия чемпионата мира — 2018 по футболу

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что российский лидер посетит матч между сборными России и Саудовской Аравии, который откроет чемпионат мира — 2018 по футболу. Слова функционера приводит «РИА Новости».

«Пока я вам могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира. Это будет матч сборных Российской Федерации и Саудовской Аравии», — сказал Песков.

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Стартовый матч мирового первенства состоится 14 июня в 18:00 на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил о том, что ситуация с «делом Скрипаля» отразится на сотрудничестве России и Британии по антитеррору при подготовке к чемпионату мира по футболу.