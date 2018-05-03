«Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» обыграл лондонский «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.
Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил нападающий испанского клуба Диего Коста.
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Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Арсенал».
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Арсенал» (Лондон, Англия) — 1:0 (первый матч — 1:1)
Гол: 1:0 — Диего Коста, 45+2