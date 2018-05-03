Киевские отели просят тысячи евро за номер во время финала Лиги чемпионов

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Отели Киева установили цены на номера во время финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Журналист Василий Конов в своем аккаунте в твиттере разместил скриншоты, согласно которым стоимость аренды апартаментов доходит до € 8,1 тысячи (614 тысяч рублей) за две ночи. На другой фотографии, который Конов получил от британских журналистов, видно, что цены отелей колеблются от £ 1,5 тысячи фунтов (€ 1,7 тысячи) до £ 11 тысяч фунтов (€ 12,5 тысячи) за ночь.

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Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в столице Украины. За трофей сразятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что УЕФА объявил символическую команду лучших игроков полуфинала Лиги чемпионов.