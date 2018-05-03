Киевские отели просят тысячи евро за номер во время финала Лиги чемпионов
Отели Киева установили цены на номера во время финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Журналист Василий Конов в своем аккаунте в твиттере разместил скриншоты, согласно которым стоимость аренды апартаментов доходит до € 8,1 тысячи (614 тысяч рублей) за две ночи. На другой фотографии, который Конов получил от британских журналистов, видно, что цены отелей колеблются от £ 1,5 тысячи фунтов (€ 1,7 тысячи) до £ 11 тысяч фунтов (€ 12,5 тысячи) за ночь.
Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в столице Украины. За трофей сразятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что УЕФА объявил символическую команду лучших игроков полуфинала Лиги чемпионов.
Цены на отели в Киеве на даты финала Лиги чемпионов - в рублях при заходе из России и в фунтах (позаимствовал у коллег) при заходе из Великобритании. И больше не вспоминайте про Саранск, пожалуйста. pic.twitter.com/n5yiiFCCrL— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 3 мая 2018 г.