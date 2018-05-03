Украина аннулирует запрет спортсменам на выступления в России

Правительство Украины гарантировало Международному олимпийскому комитету (МОК) отмену запрета на участие спортсменов в соревнованиях, проходящих на территории России, сообщает «Советский спорт».

«Украинские спортсмены получили право участвовать в спортивных соревнованиях на территории России, а от украинских властей мы получили гарантии, что спортсмены из всех стран будут допущены до соревнований», — заявил глава МОК Томас Бах.

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Он также отметил, что спорт не должен быть использован политиками в своих целях.

«Мы видим, что политики используют спорт в своих целях. Мы повторяем, что у нас политика нулевой терпимости к вмешательству политики в спорт. Цель МОК — объединять людей», — заключил он.

Ранее сообщалось, что министр спорта Украины назвал недопустимым участие украинских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Дагестане.