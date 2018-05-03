МОК обжалует решение оправдавшего российских спортсменов CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) обжалует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских спортсменов, сообщает «Советский спорт».

Об этом рассказал глава организации Томас Бах.

«Исполком принял решение подать апелляцию, потому что мы поставили себя на место тех атлетов, которые финишировали после российских», — заявил функционер.

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Также Бах отметил, что их позиция по отношении к российским спортсменам не изменилась.

«Позиция МОК не изменилась по решению CAS, которое нас не удовлетворяет даже после получения мотивировочной части. Это решение не указывает на невиновность», — заключил он.

CAS ранее оправдал удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на Олимпийских играх в Сочи.

Ранее сообщалось, что норвежцы предложили создать вместо CAS новый спортивный суд.

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