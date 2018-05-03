Полузащитник «Рубина» объявил о завершении карьеры

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Хавбек футбольного клуба «Рубин» Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона, сообщает ТАСС.

Об этом решении 38-летний турок рассказал на специально собранной пресс-конференции.

«Как футболист карьеру завершаю, но от этого спорта уходить не хочу. Подробнее пока не могу сказать. Не все зависит от меня», — заявил он.

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Также многолетний лидер казанцев отметил, что был горд выступать за команду.

«В «Рубине» мы многого добились, с гордостью носил эту футболку. Благодарю местных болельщиков и отдельно Курбана Бердыева и его штаб», — подытожил Карадениз.

За казанский клуб он выступает с 2008 года, куда перешел из «Трабзонспора». В чемпионатах России футболист сыграл 225 матчей, забил 39 мячей и отдал 45 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии.