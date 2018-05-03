На финал Кубка России по футболу реализовано 40 тысяч бесплатных билетов

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Российский футбольный союз (РФС) обнародовал количество реализованных бесплатных билетов на финальный матч Кубка России, сообщает «РИА Новости».

«На финал Кубка России реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест», — заявили в пресс-службе организации.

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Также называется количество билетов, которое запросили финалисты турнира.

«Футбольный клуб «Тосно» запросил у РФС одну тысячу билетов, «Авангард» — 2700», — говорится в заявлении.

Финал Кубка России по футболу состоится 9 мая в Волгограде. В полуфинале клуб из Ленинградской области одолел «Спартак», а «Авангард» выбил из турнира «Шинник».

Ранее сообщалось, что «Тосно» и «Авангард» начали процедуру лицензирования в связи с возможным участием в Лиге Европы.