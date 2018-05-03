Украинский журналист выступил против политизации финала Лиги чемпионов
Украинский спортивный журналист Артем Франков негативно высказался о решении украинских властей о не допуске на финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве ряд российских корреспондентов, сообщают «Известия».
«Могу сказать, что тут нет никакого смысла что-то устраивать. Наоборот, наша первоочередная цель — проявить гостеприимство, чтобы гости из России уехали оглушенные тем, как все хорошо на Украине.
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Не стоит переносить известные всем отношения на финал Лиги чемпионов», — заявил Франков.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уступил «Роме» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, однако прошел в решающую стадию по сумме двух встреч.