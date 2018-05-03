«Тампа» на выезде обыграла «Бостон» в матче НХЛ

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«Бостон Брюинз» на домашней площадке потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 1:4. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, оформивший дубль, а также Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса.

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У «Брюинз» единственную шайбу на свой счет записал Патрис Бержерон.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы».

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингон Кэпиталз» Том Уилсон дисквалифицирован на три матча.