Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18

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Английский «Ливерпуль» на выезде проиграл итальянской «Роме» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, сообщает «Советский спорт».

В составе гостей авторами забитых мячей стали Садио Мане и Жоржиньо Вейналдум.

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Среди подопечных Эусебио Ди Франческо отличились Эдин Джеко и Раджа Найнгголан, оформивший дубль. Также мяч в свои ворота срезал полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер.

По сумме двух матчей в финал пробился «Ливерпуль». Общий счет — 7:5 в пользу «красных».

Соперником английской команды станет мадридский «Реал». Финальная встреча состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч

«Рома» (Рим, Италия) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 3:2

Голы: 0:1 — Мане — 9, 1:1 — Милнер (автогол) — 15, 1:2 — Вейналдум — 25, 2:2 — Джеко — 52, 3:2 — Найнгголан — 86, 4:2 — Найнгголан (пен) — 93

«Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.