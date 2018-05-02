Кенийский чемпион Игр-2008 провалил допинг-тест

Кенийский бегун на 1500 метров Асбель Кипроп сдал положительную допинг-пробу, сообщает Daily Mail.

В одной из допинг-проб спортсмена было обнаружено запрещенное вещество.

При этом агент Кипропа Федерико Роза не смог подтвердить данную информацию.

28-летний кениец является обладателем золотой медали Олимпиады-2008, а также трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015).

Ранее сообщалось, один из триумфаторов чемпионата мира по легкой атлетике из Кении сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO).