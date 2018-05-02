ФИФА может учредить новый турнир для сборных и упразднить Кубок конфедераций

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает возможность учредить новый турнир для футбольных сборных, передает «Советский спорт».

По информации AS, участникам соревнований будут восемь команд. ФИФА рассчитывает проводить данный турнир раз в два года.

Реклама

Отмечается, что в организацию нового турнира инвесторы готовы вложить порядка $25 млрд, которые также будут распределены на новый клубный чемпионат мира.

Таким образом, с большой долей вероятности Кубок конфедераций будет окончательно упразднен.

В сентябре 2017 года УЕФА окончательно утвердил регламент Лиги наций. Этот турнир заменит многие товарищеские матчи. 55 команд будут распределены между собой по классу по четырем лигам.