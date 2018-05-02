Овечкин прокомментировал исторический гол в ворота «Питтсбурга»

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей шайбе в ворота «Питтсбург Пингвинз», которая принесла гостям победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».

«Я попал сначала в штангу, хорошо, что не поднял руки и доиграл эпизод до конца. Мне повезло», — заявил он.

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Также россиянин отметил важность этой победы.

«Это важный, очень важный гол для нашей команды. Вы знаете, что мы хотели сегодня победить и мы это сделали. Не так важно, что именно я забросил победную шайбу, главное, что команда добилась результата, двигаемся дальше», — заключил Овечкин.

Встреча закончилась со счетом 4:3 и вывела «Вашингтон» вперед в серии. Овечкин забросил победную шайбу за 67 секунд до конца третьего периода и стал обладателем нового клубного рекорда.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан первой звездой матча с «Питтсбургом».