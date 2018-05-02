Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» вырвать победу у «Питтсбурга»

«Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 3:4. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 48-й секунде второго периода открыл защитник «столичных» Джон Карлсон, отличившийся в большинстве.

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Российский форвард гостей Александр Овечкин отличился победным для своей команды голом за минуту до конца матча.

Форавард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 3-й матч

Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Голы: 0:1 – Карлсон (Бекстрем, Овечкин) – 20:48 (5x4),

1:1 – Гюнцель (Шульц, Кросби) – 24:33 (5x5),

2:1 – Хернквист (Малкин, Кессел) – 26:49 (5x4),

2:2 – Стивенсон (Оши, Бекстрем) – 31:04 (5x5),

3:2 – Кросби (Гюнцель, Летанг) – 36:27 (4x4),

3:3 – Нисканен (Орлов, Уилсон) – 45:06 (5x5),

3:4 – Овечкин (Бекстрем) – 58:53 (5x5)