Южноафриканский юрист уволился из ИААФ в знак протеста против новых правил

Южноафриканский сотрудник юридического департамента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Стив Корнелиус выразил протест против новых правил организации своим увольнением с должности. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я не могу работать в организации, которая руководствуется дискриминирующими принципами в отношении людей только на основании их врожденных особенностей.

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Мои моральные убеждения не позволяют мне и дальше работать в системе, которая не уважает права людей и принимает решения, незаконные во многих странах мира», — приводит слова Корнелиуса Reuters.

Напоминаем, что организация разработала новые условия выступления для спортсменок, которые имеют гендерные отклонения.