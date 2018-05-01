40 бразильских гимнасток обвинили тренера в сексуальных домогательствах

Бывший тренер сборной Бразилии по спортивной гимнастике Фернандо де Карвальо Лопес обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к своим подопечным. Об этом сообщает «Советский спорт».

По данным источника NBC Sports, около 40 бразильских спортсменок обвинили наставника в том, что он приставал к ним, когда им было по десять лет.

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Гимнастки заявили, что тренер подглядывал за ними в душе и трогал за интимные места. Лопес категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

Полиция Сан-Паулу начала расследование в отношении специалиста. Из-за этих обвинений тренер уже лишился работы в спортивном клубе.