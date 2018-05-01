Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о роли алкоголя в России

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Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о главном свойстве алкоголя в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Благодаря футболу заводить друзей проще. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время», — цитирует бразильца O Globo.

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Также отметил, что видел несколько ситуаций, когда россияне пили каждый день.

«Я думаю, что они привыкли к этому. Я не пью, но выпивка — это, несомненно, лучший способ завести друзей здесь, потому что русские любят водку», — сказал Ари

32-летний бразильский футболист играет в России с 2010 года. Ранее он выступал за «Спартак» и «Краснодар», а в сезоне-2017/18 начал защищать цвета «Локомотива».