Боярский прокомментировал акт вандализма против его изображения с шарфом «Зенита»

Народный артист РСФСР, известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский заявил, что его не беспокоит испорченное граффити с его изображением. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Санкт-Петербурге неизвестные забросали синей и красной краской граффити с Боярским, на котором народный артист держит шарф петербургского клуба. Инцидент произошел в день матча «Зенита» с московским ЦСКА в рамках чемпионата России. Встреча завершилась ничьей (0:0).

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«Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет, не тронь дерьмо — и пахнуть не будет», — сказал Боярский.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА.