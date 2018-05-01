Футбольные ворота убили школьника

В Амурской области скончался десятилетний мальчик, на которого упали футбольные ворота на сельском стадионе. Об этом сообщает «Амурская правда».

«Мальчик умер, не приходя в сознание. Всю неделю он провел в состоянии комы», — заявил глава Михайловского района Сергей Жиган.

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По словам функционера, у ребенка не было никаких шансов, так как он получил перелом основания черепа. Мальчик был сразу доставлен на вертолете в областную больницу, но врачи не сумели его спасти.

Пострадавший скончался днем 30 апреля в реанимации. Уголовное дело по факту инцидента пока не возбуждено, однако следователи проводят проверку.

Известно, что в день трагедии школьники находились на стадионе одни. Этот спортивный объект не охраняется сторожем.