Американский боец раскритиковал Емельяненко за неправильные тренировки

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Чейл Соннен заявил о подставных боях в организации Pride. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Бои в Pride были фальшивкой. Я всегда это говорил. Не зря же эти парни набивали себе результат 22 победы без поражений в Японии, а потом не могли никого победить в Америке.

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У судей там был наушник, им давали указания. Они все куплены. Я не верю ни одному результату боя в Японии», — цитирует Соннена ESPN.

Также боец поделился мнением о своем будущем сопернике Федоре Емельяненко и о его тренировках.

«У Федора много силы в ударах. Я, например, родился без этой силы. Я видел, как он тренируется и делает многие вещи так, как их делать не стоило бы. Тем не менее он очень и очень особенный спортсмен», — заявил Соннен.

Ранее сообщалось, что полуфинал Bellator между Федором Емельяненко и Сонненом запланирован на сентябрь.