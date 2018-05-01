Стало известно имя нового руководителя европейского офиса WADA
Француз Себастьен Жийо возглавит европейский офис Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что Жийо в прошлом возглавлял отдел коммуникаций Межднародного союза велосипедистов (UCI).
Француз сменил на своем посту Бенджамина Коэна, который был избран генеральным директором Независимой организации допинг-тестирования (ITA).
Ранее президент WADA Крейг Риди выразил мнение, что международные спортивные федерации должны продолжить активное расследование в отношении российских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.