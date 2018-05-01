Портрет Салаха уберут с самолета национальной сборной Египта

Портрет нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха уберут с самолета сборной Египта, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, футболист настоял на таком решении, так как Египетская футбольная ассоциация (EFA) не выплачивает компенсацию Салаху за использование его лица в рекламных целях.

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«Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его контракты в Англии», — написал министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Салаху грозит трехматчевая дисквалификация в Английской премьер-лиге.