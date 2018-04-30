Форвард чилийской команды кинул стол в недовольных его игрой фанатов

Нападающий «Аудакс Итальяно» Себастьян Абреу вступил в конфликт с фанатами своей команды после матча 11-го тура чемпионата Чили по футболу против «Депортес Антофагаста». Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча между коллективами закончилась нулевой ничьей, чем оказались недовольны болельщики «Аудакс», которые позже освистали команду. В ответ на это Абреу бросил в их сторону находящийся возле поля стол.

Ранее сообщалось, что итальянский капитан «Зенита» назвал трех лучших игроков сборной России.