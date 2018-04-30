Форвард чилийской команды кинул стол в недовольных его игрой фанатов
Нападающий «Аудакс Итальяно» Себастьян Абреу вступил в конфликт с фанатами своей команды после матча 11-го тура чемпионата Чили по футболу против «Депортес Антофагаста». Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча между коллективами закончилась нулевой ничьей, чем оказались недовольны болельщики «Аудакс», которые позже освистали команду. В ответ на это Абреу бросил в их сторону находящийся возле поля стол.
Ранее сообщалось, что итальянский капитан «Зенита» назвал трех лучших игроков сборной России.
Audax Italiano está muy cerca de la zona de descenso, los hinchas se la agarraron con Abreu y el loco les revoleó una mesa. #FútbolChileno ���� pic.twitter.com/6npDhPenX6— En Una Baldosa (@enunabaldosa) 29 апреля 2018 г.