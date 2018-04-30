Гвардиола пообещал потратить £1 млрд на трансферы «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о том, сколько денег его клуб потратит в межсезонье. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Не волнуйтесь, деньги для нас не проблема. Летом мы потратим очень много, может, даже £1 млрд или около того», — заявил специалист в интервью ESPN.
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После этого испанец признался, что пошутил.
«На самом деле, нам требуется несколько штрихов. Может, один-два игрока, но не больше. Мы молодая команда со средним возрастом игроков атаки 22 года. Это прекрасно, у нас большое будущее», — сказал испанец.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» на выезде одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед».