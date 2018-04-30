Главный тренер «ПСЖ» рассказал об ухаживаниях за девушкой

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери сравнил успехи «Реала» в Лиге чемпионов с ухаживаниями за девушкой. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Лигу чемпионов нужно соблазнять постепенно, шаг за шагом. Терпение и постоянство — ключ к успеху, который может прийти, когда ты меньше всего его ожидаешь», — цитирует Эмери Goal.

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Также тренер заявил, что, как и за женщиной, за Лигой чемпионов нужно ухаживать постепенно.

«Сейчас она девушка «Реала» — они выиграли ее трижды за последние четыре года. Сейчас реальность такова, и, возможно, они выиграют ее и в этом сезоне», — сказал специалист.

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