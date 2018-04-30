Прокуратура подозревает наставника «Ювентуса» в сговоре с судьями
Главный тренер футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри подозревается итальянской прокуратурой в сговоре с судьями, сообщает «Советский спорт»
Инцидент, спровоцировавший скандал, произошел по окончании матча 35-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» (2:3). Камеры зафиксировали общение наставника «старой синьоры» с резервным арбитром Паоло Тальявенто, в ходе которого специалист упомянул термин «promosso», что на итальянском означает «сдал экзамен и можешь перейти на следующий уровень».
Также на видеозаписи видно, как Тальявенто произнес: «Мы выиграем в добавленное время».
«Ювентус» одержал над «Интером» волевую победу со счетом 3:2. Победный мяч на 88-й минуте забил нападающий Гонсало Игуаин.
Прокурор итальянской федерации футбола Джузеппе Пекораро уже потребовал видеоматериалы для рассмотрения дела.
Ранее сообщалось, что «Наполи» отстал от «Ювентуса» в борьбе за победу в чемпионате Италии.