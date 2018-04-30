Путин поздравил участников с открытием чемпионата Европы по спортивной борьбе

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей чемпионата Европы по спортивной борьбе с открытием турнира, который состоится в Дагестане, сообщает ТАСС.

«Поздравляю вас с открытием в Каспийске чемпионата Европы по спортивной борьбе... с удовлетворением отмечу, что в России развитию спортивной борьбы уделяется большое внимание. Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

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Президент также пожелал удачи участникам, а болельщикам незабываемых впечатлений.

«Сегодня, как и во все времена, спорт должен объединять людей, вдохновлять на новые свершения. Желаю участникам успехов и удачи, а болельщикам — добрых, незабываемых впечатлений», — подытожил Путин.

Ранее сообщалось, что турнир продлится с 30 апреля по 6 мая.