Источник прокомментировал отъезд Манчини из Санкт-Петербурга
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который 30 апреля отправился в Рим, должен вернуться к возобновлению тренировочного процесса команды, сообщает РИА Новости.
Источник, близкий к итальянскому специалисту, подтверждает эту информацию.
«У команды выходной, Манчини действительно улетел домой в Рим, но к возобновлению тренировочного процесса вернется в Санкт-Петербург», — отметил он.
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Роберто Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной сборной Италии и может покинуть сине-бело-голубых по окончании текущего сезона, в котором его команда уже лишилась шансов на чемпионство и выбыла из еврокубков.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может возглавить «Зенит».