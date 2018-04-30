Источник прокомментировал отъезд Манчини из Санкт-Петербурга

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который 30 апреля отправился в Рим, должен вернуться к возобновлению тренировочного процесса команды, сообщает РИА Новости.

Источник, близкий к итальянскому специалисту, подтверждает эту информацию.

«У команды выходной, Манчини действительно улетел домой в Рим, но к возобновлению тренировочного процесса вернется в Санкт-Петербург», — отметил он.

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Роберто Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной сборной Италии и может покинуть сине-бело-голубых по окончании текущего сезона, в котором его команда уже лишилась шансов на чемпионство и выбыла из еврокубков.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может возглавить «Зенит».