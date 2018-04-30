Болельщиков «Локомотива» будут тщательно досматривать в Краснодаре

Футбольный клуб «Краснодар» призвал болельщиков московского «Локомотива» заранее приходить на стадион перед матчем 28-го тура, сообщает «Советский спорт».

В официальном сообщении отмечается, что на игре ожидается аншлаг и на входе на стадион будет проводиться тщательный досмотр.

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«Вниманию болельщиков «Локомотива»! Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча! Ожидается аншлаг, а на входе тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса — иначе рискуете не успеть на игру», — сказано в твиттере «Краснодара».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 30 апреля, в 19:00 по московскому времени.

В случае победы в Краснодаре «Локомотив» наберет 60 очков и досрочно станет чемпионом России сезона-2017/18.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию игры.