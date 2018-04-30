Юный самбист умер на соревнованиях в Ростовской области

9-летний мальчик во время разминки на соревнованиях по самбо в Ростовской области внезапно потерял сознание и умер, сообщает официальный сайт Следственного управления региона.

«По предварительным данным, 29.04.2018 г. в ходе спортивных мероприятий, посвященных «Дню борьбы», проходивших в доме культуры с. Самарского, Азовского района, во время разминки, 9-летний мальчик, занимавшийся на протяжении полугода боевым искусством — «Самбо», потерял сознание.

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На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, по прибытию которой несовершеннолетний незамедлительно госпитализирован в МБУЗ РБ Азовского района Ростовской области, где, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, скончался», — говорится в сообщении.

После того, как следователь осмотрел место происшествия, было назначено проведение судебно-медицинской для установления точной причины смерти несовершеннолетнего.