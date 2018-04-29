Главный тренер «Арсенала» готов начать переговоры с «Зенитом»

Черногорский главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Миодраг Божович заинтересован в работе с питерским «Зенитом», сообщает «Советский спорт».

«Лучше выиграть у ЦСКА один раз, чем у другой команды десять раз. Мы должны играть за Тульскую область, за клуб и за болельщиков.

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Сватают ли меня в «Зенит»? Тоже что-то такое слышал, но со мной никто не разговаривал. Так что, слухи слухами. Если позвонят из «Зенита» и скажут: «Миодраг, мы вас ждем. Готовы вести переговоры?» Да, готов», — сказал Божович в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в чемпионате России по футболу.