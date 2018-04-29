Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Сборная Финляндии по хоккею стала чемпионом мира среди юниоров. В финальном матче турнира, который проходил в Челябинске и Магнитогорске, «львы» обыграли соперников из США. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает «Советский спорт».

Заброшенными шайбами в составе победителей турнира отметились Анттони Хонка, Каапо Какко и Никлас Нордгрен. У сборной США голы на свой счет записали Патрик Джилес и Тревор Джаник.

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Бронзу завоевали шведы, которые в матче за третье место обыграли чехов.

Хоккей. Юниорский чемпионат мира. Финал

Финляндия — США — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

1:0 – Купари (Хонка, Котканиеми) – 09:13 (5x4)

2:0 – Какко (Хонка, Купари) – 12:33 (5x4)

2:1 – Джилес (Уайсс, Эмберсон) – 16:53

2:2 – Джаник (Пивонька, Уайсс) – 28:24

3:2 – Нордгрен (Котканиеми) – 50:41 (4x5)