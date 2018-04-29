«Зенит» лишился шансов на чемпионство

Футбольный клуб «Зенит» лишился математических шансов на то, чтобы стать чемпионом России в текущем сезоне, сообщает «Советский спорт».

Матч 28-го тура РФПЛ «Зенит» — ЦСКА закончился нулевой ничьей. В активе петербургского клуба за два матча до конца 50 очков, что на семь меньше, чем у лидирующего «Локомотива», который имеет игру в запасе. Таким образом, клуб из Северной столицы во главе с Роберто Манчини потерял математические шансы на чемпионство в этом сезоне.

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На данный момент команда Роберто Манчини находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

В сезоне 2017/18 команда с берегов Невы выбыла из Кубка России на стадии 1/16, а в 1/8 Лиги Европы потерпела поражение от «РБ Лейпциг».

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию поединка «Зенит» — ЦСКА.