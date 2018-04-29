В России разработают план по защите спортсменов в международных судах
Министр спорта Павел Колобков заявил, что доволен признанием решения Международного олимпийского комитета по отношении к российским спортсменам несправедливым. Об этом информирует ТАСС.
«То, что решение МОК признано несправедливым, уже говорит о том, что, в принципе, честь наших спортсменов мы отстояли в судебных инстанциях», — сказал он.
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Колобков помимо этого отметил, что Россия будет готова подавать новые иски в международные суды после детального изучения дел.
«План защиты российских спортсменов в международных судах будет принят совместно с адвокатами после изучения мотивировочной части каждого дела», — подытожил минспорта.
Ранее сообщалось, что РУСАДА и ВФЛА подписали программу по борьбе с допингом.