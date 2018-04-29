В Перми в день матча «Амкар» — «Спартак» выпал снег
В Перми в день игры местного «Амкара» и московского «Спартака» выпал снег. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы пермского клуба, стадион «Звезда», на котором состоится игра с утра 29 апреля был покрыт слоем снега.
Встреча 28-го тура Российской футбольной Премьер-лиги пройдет 29 апреля в 14:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка «Амкар» — «Спартак».
Стадион "Звезда" сегодня утром. #АмкарСпартак pic.twitter.com/W3DJOQKw7V— FC Amkar (@fc_amkar) 29 апреля 2018 г.