В Перми в день матча «Амкар» — «Спартак» выпал снег

В Перми в день игры местного «Амкара» и московского «Спартака» выпал снег. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы пермского клуба, стадион «Звезда», на котором состоится игра с утра 29 апреля был покрыт слоем снега.

Встреча 28-го тура Российской футбольной Премьер-лиги пройдет 29 апреля в 14:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка «Амкар» — «Спартак».