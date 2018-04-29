Стали известны первые три номера на предстоящем драфте новичков НХЛ

Клубы «Баффало», «Каролина» и «Монреаль» получили первые три номера на предстоящем драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Далласе. Об этом сообщает ТАСС.

Команды были выбраны в результате специальной лотереи.

Выборы драфта с четвертого места выглядят следующим образом: под четвертым номером на драфте будет выбирать «Оттава», пятым - «Аризона», шестым - «Детройт», седьмым - «Ванкувер», восьмым - «Чикаго», девятым - «Нью-Йорк Рейнджерс», десятым - «Эдмонтон».

Ранее сообщалось, что драфт новичков НХЛ в 2019 году состоится в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена».