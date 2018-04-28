Мини-футбольный клуб «Дина» вновь не доиграл матч из-за нехватки игроков

Московский мини-футбольный клуб «Дина» не смог доиграть матч с петербургским «Политехом» в 21-туре чемпионата России, сообщает «РИА Новости».

Причиной этому послужила нехватка футболистов у «Дины».

Матч завершился на пятой минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Политеха». В заявке у «Дины» было всего три игрока. Один из них получил повреждение во время встречи и не смог продолжить матч.

Реклама

Это уже не первый случай, когда «Дина» не может доиграть встречу по этой причине.

Ранее московский клуб получил техническое поражение за срыв матча с новосибирским «Сибиряком».