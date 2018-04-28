В Паралимпийском комитете отреагировали на высказывание Трампа

Международный паралимпийский комитет (МПК) отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он испытывал затруднение при просмотре спортивных состязаний на зимних Паралимпийских играх 2018 года. В МПК выразили надежду, что в будущем Трамп продолжит смотреть соревнования паралимпийцев, передает «Советский спорт».

«Количество просмотров Паралимпийских игр бьет мировые рекорды. Миллиарды людей принимают участие в Паралимпиаде в сотнях стран мира. Надеемся, что президент США и дальше будет наблюдать за Играми и будет ими вдохновляться», — говорится в заявлении пресс-службы МПК.

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Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу в Белом доме с американскими паралимпийцами, которые приняли участие в зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. В ходе встречи он заявил, что ему было «трудно смотреть» на выступление атлетов на Паралимпиаде.

Паралимпийские игры — 2018 прошли в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Американские атлеты заняли первое место в общем медальном зачете, завоевав 13 золотых наград,15 серебряных и восемь бронзовых.