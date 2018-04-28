Председатель профсоюза игроков КХЛ переизбран на новый срок

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко КХЛ

Исполнительный директор профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Терешин рассказал об итогам шестого съезда, который прошел в Москве. По его словам глава профсоюза Андрей Коваленко был переизбран на повый пятилетний срок.

«Коваленко единогласно переизбран главой профсоюза на новый пятилетний срок», — цитирует Терешина ТАСС.

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Коваленко стал председателем профсоюза игроков КХЛ в 2008 году.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Лада» задолжал игрокам и контрагентам около 140 млн рублей.