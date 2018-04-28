Путин проведет заседание наблюдательного совета ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин 3 мая проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

«3 мая абсолютно рабочая программа у президента, он будет заниматься вопросами подготовки чемпионата мира по футболу, состоится заседание набсовета соответствующего», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Напомним, ранее в Самаре коза-оракул определила победителя чемпионата мира-2018.