Украинскому борцу Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в Россию

Украинский боец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк сообщил о том, что ему запретили ехать на чемпионат Европы по спортивной борьбе в Россию, передает ТАСС.

«На чемпионат Европы, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда. Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме.

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В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя», — написал Беленюк на своей странице в инстаграме.

В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.

Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госудмы России Александр Карелин похвалил украинских борцов за решение выступить на ЧЕ-2018 в России.