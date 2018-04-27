Стала известна официальная причина крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе»

Глава следственного комитета Бразилии Мигель Камачо озвучил официальную причину крушения самолета с футболистками бразильского клуба «Шапекоэнсе». По его словам, авиакатастрофа случилась из-за недостатка топлива в самолете, передает ТАСС.

«Авария произошла из-за недостатка топлива в самолете по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией, выполнявшей рейс, за форс-мажорными ситуациями», — сказал Камачо.

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Происшествие случилось 29 ноября 2016 года. Самолет, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб «Шапекоэнсе», отправлялся на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ», но разбился в Колумбии.

В результате катастрофы погиб 71 человек. Только шесть пассажиров самолета остались живы. Трое из них — Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето — являлись футболистами «Шапекоэнсе».

Ранее сообщалось, что выживший в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» Жаксон Фолман принял участие в благотворительном матче и стал автором забитого мяча.