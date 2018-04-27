Экс-глава ВФЛА предположил, что ФБР может заинтересоваться Родченковым

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о ситуации, связанной с отказом бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова от своих обвинений в адрес российских спортсменов, которые были наказаны за нарушение антидопинговых правил.

«Лично я случившееся не переоцениваю. Дело в том, что Родченков отвечал перед независимым судом впервые и попросту не мог там лгать, выдавая фантазии за действительность. Его ложь могла быть легко вскрыта — на основании фактов, показаний других людей, улик. Мне кажется, что настоящей сенсацией эти показания могут стать, если мы ими верно воспользуемся — в Спортивном арбитражном суде (CAS) или другом органе», — сказал Балахничев.

Реклама

Эксперт также отметил, что Родченков может понести ответственность за свои обвинения в адрес россиян перед ФБР.

«Что касается Ричарда Макларена (глава независимой комиссия WADA). В его выступлении перед судом он заявил, что поверил Родченкову, так как тот находился под программой защиты свидетелей ФБР и в этой ситуации не мог солгать — ведь за подобное реально схлопотать серьезный тюремный срок. Здесь вспоминается случай американской легкоатлетки Марион Джонс, солгавшей агенту ФБР на допросе о допинге — в результате чего многократная чемпионка мира оправилась за решетку.

Так что понятно, почему Макларен доверился Родченкову. Теперь, правда, возникает другой вопрос — не захочет ли ФБР перепроверить самого Григория еще раз?» — добавил Балахничев.

Ранее Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес».