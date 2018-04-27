США обошли Россию по количеству допинговых нарушений за 2016 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало данные о количестве нарушений антидопинговых правил за 2016 год, передает «Советский спорт».

По информации пресс-службы WADA, российские спортсмены расположились на шестом месте в данном списке. Среди россиян зафиксировано 69 случаев допинговых нарушений.

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Первое место в отчете занимают итальянцы, среди которых зафиксировано 147 случаев. Вторыми стали французы — 86 ситуации. Затем расположились представители США (76) и Индии (69).

По данным WADA, количество нарушений антидопинговых правил по сравнению с 2015 годом сократилось на 335 случая. За 2016 год в общей сложности было зафиксировано 1595 инцидентов. 83% нарушений было обнаружено после проверок взятых у спортсменов допинг-проб.

Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство опубликовало данные о допинговых нарушениях в отдельных видах спорта. Так, наибольшее количество махинаций было обнаружено в легкой атлетике — 205 случаев. Затем в списке видов спорта располагается бодибилдинг (183 нарушения), велоспорт (165), тяжелая атлетика (116) и футбол, в котором зарегистрировано 79 инцидентов.