Россияне стали шестыми по числу нарушений антидопинговых правил в 2016 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о количестве нарушений антидопинговых правил спортсменами из разных стран в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

Лидирующую позицию в спике заняли итальянские спортсмены, которые совершили 147 нарушений антидопинговых правил. Следом за итальянцами идут французы, на счету которых 86 нарушений. Третьими следуют американцы (76).

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Россияне с 69 нарушениями делят шестое место с индийцами.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) подписало программу о мерах по предотвращению нарушений антидопинговых правил в легкой атлетике на территории России.