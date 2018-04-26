УЕФА завел дело против «Баварии»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении мюнхенской «Баварии» по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, расследование было начато из-за выбежавших на поле болельщиков и демонстрацию запрещенного баннера.

Встреча мюнхенского клуба с «Реалом» закончилась победой гостей со счетом 2:1. Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес ранее заявил, что считает поражение несправедливым.