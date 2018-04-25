Российский теннисист Хачнов пробился в третий круг турнира в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Аргентины Леонардо Майера со счетом 6:4, 6:3 во втором круге на турнире категории ATP 500 в Барселоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча длилась 1 час 34 минуты. На счету Хачанова две подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 14.

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Аргентинец выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и упустил четыре брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Ранее испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг турнира.

Теннис. Барселона 2018. 2-й круг

Леонардо Майер — Карен Хачанов — 4:6 3:6