Фан-зона ЧМ-2018 на территории МГУ будет сокращена

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил об изменениях фан-зоны чемпионата мира по футболу на территории Московского государственного университета (МГУ). Слова чиновника приводит ТАСС.

«Мы давно пошли на уступки. Сокращена вместимость фан-зоны, убрана часть объектов, которые оставались в контурах. Теперь все объекты на территории МГУ находятся в управлении Москвы, а не университета», — сказал Сорокин.

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Площадка для фестиваля болельщиков в Москве изначально была рассчитана на 42,5 тыс. человек.

Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович планировал рассмотреть варианты переноса фан-зоны ЧМ-2018 с территории МГУ.