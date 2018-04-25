Тихонов предложил перенести конференцию Союза биатлонистов России в Москву

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов предложил перенести отчётно-выборную конференцию из Тюмени в Москву. Об этом сообщает «Советский спорт».

«До отчетно-выборной конференции СБР осталось меньше месяца, но место ее предполагаемого проведения — Тюмень — вызывает все больше вопросов.

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Почему конференция, предполагающая участие представителей более 50 регионов нашей огромной Родины, должна пройти именно там? За этот месяц я один получил несколько десятков звонков из различных территорий с одним и тем же вопросом — почему конференция проходит в Тюмени?

Прямые рейсы или поезда в Москву есть практически из всех регионов страны. Из многих городов можно напрямую прилететь в аэропорт Рощино? Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара, Красноярск… Чуть более десятка. Еще не из всех городов есть ежедневные рейсы. А остальным как быть? Лететь с пересадками? Сколько времени займет такой полет? Сколько будет стоить?

Второй момент. Когда вы, друзья, летите в Москву по биатлонным делам, вы ведь успеваете и в Минспорт зайти (а в мае, как известно, будет новое правительство России и, весьма вероятно, новый министр спорта), и к экипировщикам, и вообще много дел решить (включая дела в главном офисе СБР — он ведь тоже в Москве). В Тюмени что успеете?» — написал Тихонов в своем блоге.

Он отметил, что Тюмень практически не делает секрета из того, что поддерживает кандидатуру одного из кандидатов.

«Это, друзья, совсем уже некрасиво может получиться.

Словом, давайте, пока не поздно, переиграем с местом конференции. Билеты, я уверен, ещё никто не покупал — так что не поздно. Уверен, и Владимир Якушев меня поймет — он серьезный и мудрый руководитель, и ему всякие разговоры не нужны», — добавил Тихонов.

Отчетно-выборная конференция запланирована на 18 мая.